Москва
9 января 2026 / 20:46
Новости часа
Слуцкий допускает новые "удары возмездия" по Украине Трамп пожелал Орбану победы на выборах в парламент Венгрии
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
8 января 2026 / 20:16
Политика
Медведев: США после Венесуэлы должны признать правомерность действий РФ в ходе СВО
9 января 2026 / 18:45
Медведев: США после Венесуэлы должны признать правомерность действий РФ в ходе СВО
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Американские элиты после событий в Венесуэле должны признать правомерность действий России в рамках специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

После устроенного Соединенными Штатами "шабаша" в Венесуэле, американские элиты, как республиканские, так и демократические, должны "просто признать правомерность действий России в ходе СВО", написал политик.

