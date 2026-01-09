Медведев: США после Венесуэлы должны признать правомерность действий РФ в ходе СВО

Американские элиты после событий в Венесуэле должны признать правомерность действий России в рамках специальной военной операции (СВО). Соответствующее сообщение разместил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

После устроенного Соединенными Штатами "шабаша" в Венесуэле, американские элиты, как республиканские, так и демократические, должны "просто признать правомерность действий России в ходе СВО", написал политик.