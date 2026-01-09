Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
Политика
Уровень доверия правительству Литвы оказался самым низким с 2012 года
9 января 2026 / 18:59
© Марина Лысцева/ ТАСС
Доверие населения Литвы правительству упало до самого низкого почти за полтора десятилетия уровня. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytаs.
"Правительству доверяют 11,9% респондентов, однозначно не доверяют 46,5%. Последний раз столь низкий рейтинг наблюдался во время финансового кризиса 2012 года", - указал глава Vilmorus Владас Гайдис.
Вместе с тем в декабре прошлого года доверять кабмину были склонны 16,8% опрошенных граждан, не доверять - 41,8%.
Опрос с участием свыше 1 тыс. человек проводился Vilmorus в период с 12 по 30 декабря.