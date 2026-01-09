Уровень доверия правительству Литвы оказался самым низким с 2012 года

Доверие населения Литвы правительству упало до самого низкого почти за полтора десятилетия уровня. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром изучения общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу издания Lietuvos rytаs.

"Правительству доверяют 11,9% респондентов, однозначно не доверяют 46,5%. Последний раз столь низкий рейтинг наблюдался во время финансового кризиса 2012 года", - указал глава Vilmorus Владас Гайдис.

Вместе с тем в декабре прошлого года доверять кабмину были склонны 16,8% опрошенных граждан, не доверять - 41,8%.

Опрос с участием свыше 1 тыс. человек проводился Vilmorus в период с 12 по 30 декабря.