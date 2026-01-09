Трамп пожелал Орбану победы на выборах в парламент Венгрии

Президент США Дональд Трамп пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану победы на предстоящих в апреле выборах в парламент страны. В направленном из Вашингтона в Будапешт письме он также поддержал политику венгерского правительства, нацеленную на защиту традиционных консервативных ценностей.

"Ваше мудрое руководство служит примером для всего остального мира. Вы неизменно решительно отстаивали принципы, которые делают Венгрию столь прекрасным местом, - веру, семью и суверенитет. Америка восхищается такой смелостью", - следует из послания Трампа, текст которого Орбан разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем американский лидер поблагодарил премьера за приглашение посетить Венгрию с визитом, заверив, что американская "команда будет на связи" по вопросам его расписания работы. Трамп также отметил, что в 2024 году, когда он находился в оппозиции, Орбан поддержал его во время избирательной кампании в США.

"Спасибо еще раз за Вашу дружбу и поддержку. Я также хочу пожелать Вам удачи в ходе предвыборной кампании в Венгрии", - указал глава вашингтонской администрации.