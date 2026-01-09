Со стороны России последуют новые "удары возмездия", если киевский режим снова осуществит "откровенный заступ за красные линии" по типу атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя нанесенный российскими ВС удар "Орешником" по территории Украины.

"К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что наши украинские враги по-прежнему ведут себя вне логики, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта. Продолжают свои чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия. С этой точки зрения, если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы", - отметил политик в эфире телеканала "Россия-24".

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не будет сидеть сложа руки, когда "резиденцию президента, это святое, атакуют с воздуха вне зависимости, находится там глава государства или нет, это непозволительно". "Когда сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки ВСУ беспилотниками по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия неотвратим, он обязательно последует", - указал лидер ЛДПР.

Слуцкий также призвал "господ в Киеве" посмотреть на провалы на фронте и задуматься над тем, что необходимо перейти от подобных действий к переговорной механике.