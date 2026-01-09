Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
8 января 2026 / 20:16
24 heures: в Швейцарии задержали хозяина бара, в котором погибли люди
9 января 2026 / 19:46
© Valais Cantonal Police/ Anadolu via Reuters Connect/ТАСС

Владелец бара швейцарского курорта Кран-Монтана, в котором в ночь на 1 января в результате пожара погибли 40 человек, был заключен под стражу из-за угрозы побега. Об этом со ссылкой на источники пишет швейцарская газета 24 heures.

Сообщается, что Жак Моретти и его супруга Джессика были опрошены полицией 9 января в Сионе. После длительного допроса мужчину поместили под стражу. При этом ранее полиция кантона Вале отказывалась это делать, ссылаясь на отсутствие критериев, необходимых для предварительного заключения.

Ранее во франкоязычных СМИ стали появляться сообщения, согласно которым Моретти был прежде осужден во Франции и ему запрещено вести бизнес на территории республики.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. Погибли 40 человек, еще 116 пострадали. Прокуратура склоняется к версии, что причиной пожара послужило неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Двум владельцам заведения предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

