NYT: Киев передал месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом

Украинские власти передали тендер на разработку крупного государственного месторождения лития Добра инвесторам, в число которых входит друг президента США Дональда Трампа миллиардер Рональд Лаудер. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета The New York Times.

Как отмечается, решение приняла правительственная комиссия Украины. Несмотря на то что для окончательного оформления сделки требуется формальное одобрение правительства страны, соглашение уже практически заключено.

По данным издания, в качестве другого инвестора выступила энергетическая компания TechMet, частично принадлежавшая инвестиционному агентству правительства США, созданному в ходе первого президентского срока Трампа.

В августе прошлого года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что кабинет министров страны запустил конкурс на разработку месторождения лития Добра в Кировоградской области.

30 апреля 2025 года Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых, а 8 мая Верховная рада утвердила его ратификацию. Украинские власти отмечали, что будут вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых в двусторонний инвестиционный фонд.