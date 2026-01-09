Президент Белоруссии назначил нового командующего силами спецопераций

Командующим силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии назначен полковник Александр Ильюкевич. Указ об этом подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, информировали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым занимавший до настоящего времени пост командующего генерал-майор Вадим Денисенко уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.