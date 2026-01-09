Страны Евросоюза проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
© Omar Marques/ Getty Images/ТАСС

Государства ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR), против которого протестуют фермеры по всей Европе. Об этом информировали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС одобрить соглашение ЕС - MERCOSUR", - указал Кошта в соцсети X. Оно "принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу", уверен глава Евросовета.

Фон дер Ляйен в своем сообщении назвала это решение "историческим". "Сегодня около 60 тысяч европейских компаний экспортируют товары в страны MERCOSUR. Они смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах", - отметила глава ЕК, пообещав европейцам в результате этой сделки "новые рабочие места и возможности".

Некоторое время назад представитель кипрского председательства в Совете ЕС заявил журналистам, что послы стран ЕС одобрили подписание соглашения. Голосование осуществлялось по письменной процедуре, которая проходила с 8:00 до 16:00 по местному времени.

Ожидается, что теперь это соглашение будет подписано в течение следующей недели.

Против этого соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются массового притока более дешевой аграрной продукции из Латинской Америки в Европу, что подорвет европейское сельское хозяйство.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого выступают Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их суммарная территория составляет свыше 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. 

