Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
9 января 2026 / 13:15
МИД РФ: размещение на Украине иностранных войск квалифицируется как интервенция
8 января 2026 / 20:16
Общество
Общество
В Московском регионе за 12 часов выпало 40% месячной нормы осадков
9 января 2026 / 20:45
В Московском регионе за 12 часов выпало 40% месячной нормы осадков
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Около 21 мм осадков выпало в Домодедово, это составляет 40% от месячной нормы, более 25% нормы осадков от всего января выпало в Москве. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"За прошедшие 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 мм осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово - 21 мм или 40% от нормы всего января. Аномально много снега за полдня зафиксировано в Дмитрове - 18 мм, Павловском Посаде и Подмосковной - 16 мм, Кашире и Ново-Иерусалиме -14 мм, Наро-Фоминске и Михайловском - 13 мм, Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицы - 12 мм", - указал метеоролог.

Он также отметил, что в ближайшие часы снег в регионе начнет существенно ослабевать.

Ранее сообщалось, что с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20-25 мм, а прирост снега - от 25 до 35 см. 

