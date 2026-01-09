В Иране жертвами беспорядков стали 11 человек

В результате беспорядков в Иране погибли, предположительно, 11 человек. Об этом заявил член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин.

"11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением - это не та цифра, на основании которой президент США Дональд Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками", - цитирует его агентство Tasnim.

Некоторое время назад Трамп допустил, что США могут нанести "сильный удар" по руководству исламской республики, если сочтут это необходимым. Так он ответил на вопрос журналистов, готовы ли Соединенные Штаты применить силу в случае возможной гибели иранских протестующих.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались протесты торговцев в свете существенного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr информировало о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием.