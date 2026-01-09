Пушков считает, что решение вопроса о Гренландии вряд ли пойдет по мягкому сценарию

Решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. Такое мнение выразил председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"В интервью The New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что его не удовлетворит никакая разновидность будущего Гренландии, кроме "владения" ею со стороны США, предложил Европе "приспособиться", а угрозу распада НАТО из-за разрыва евроатлантических отношений отмел как несущественную, так как без США, по его утверждению, НАТО вообще не имеет смысла. Т. о. вряд ли решение вопроса о Гренландии пойдет по мягкому сценарию. По меньшей мере, это будет принуждение Дании к "продаже" полуострова", - указал Пушков.

Он также обратил внимание, что страны Европы теперь призывают Трампа вспомнить о нормах международного права, которые "почему-то выпали у них из сознания, когда они вместе с США отдирали Косово от Югославии".

Трамп 13 марта выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты аннексируют Гренландию. Он и ранее не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил применить против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще в ходе первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергали.