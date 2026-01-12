Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
Безопасность
Безопасность
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов

Юрий Веселов, военный обозреватель

Официальное сирийское информационное агентство SANA 10 января сообщило об установлении правительственными силами полного контроля над Алеппо - самым крупным городом на севере Сирии. Сирийская армия 6 января развернула боевые действия против отрядов курдских Сил Народной Самообороны (СНС) в районах Ашрафия и Шейх Максуд на юге и севере города. В вооруженных столкновениях стороны активно применяли минометы и ударные беспилотные летательные аппараты.

Сирийское правительство накануне начала военных действий предложило военному руководству СНС сдать тяжелое вооружение, сохранить личное оружие и эвакуироваться вместе с семьями, родными и близкими по выделенным безопасным маршрутам в северо-восточные районы страны. Для этого были выделены более 100 автобусов.

9 января более 30 тысяч курдских боевиков и гражданских лиц воспользовались предложением и были вывезены автотранспортом в провинцию Аль-Хасака. Отдельные группы вооруженных курдов предпочли остаться в районе Шейх Максуд и продолжить сопротивление. В настоящее время идет зачистка городских кварталов Алеппо. Гражданскому населению рекомендовано временно не выходить из домов, а в городе установлен комендантский час.

Представители командования правительственных сил сообщают о многочисленных случаях минирования жилых зданий, автомашин, административных помещений и использовании курдскими боевиками мирных граждан в качестве живого щита.

8 января, выступая по национальному телевидению, министр обороны Турции Яшар Гюлер приветствовал проведение операции сирийской армии против курдских отрядов СНС в Алеппо. «Мы поддерживаем борьбу Сирии с террористическими организациями», - заявил турок.

Наступление сирийских правительственных сил в Алеппо следует рассматривать как серьезное предупреждение военно-политическому руководству курдских формирований Сирийских демократических сил (СДС), которое в марте 2025 года подписало в Дамаске соглашение, предусматривающее интеграцию институтов самоуправления в сирийское государство. Но до настоящего дня курды своих обязательств не выполнили.

Операцию в Алеппо поддержали и США. На встрече с министром иностранных дел Иордании в Аммане специальный представитель госдепартамента на Ближнем Востоке Томас Баррак приветствовал «вывод курдских вооруженных отрядов из Алеппо».

Не исключено, что в перспективе Пентагон откажется от поддержки и оказания помощи формированиям СДС на территории к востоку от берегов Евфрата и предложит курдам эвакуироваться в Иракский или Иранский Курдистан с последующим задействованием в борьбе с иранским режимом.

