Украинские радикалы недовольны Зеленским

Марина Харькова, журналист, Донецк

Очередной скандал разразился в силовом блоке на Украине. Он не только выявил внутреннее противостояние, но и показал, что верхушку украинской хунты раздирают сильные противоречия. Все произошло, когда Зеленский вознамерился снять с должности главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (признан в России террористом и объявлен в розыск). Выступление целого ряда генералов и командиров ВСУ против его увольнения показало, что впервые против Зеленского началась открытая фронда военных.

Вот как о процессе отозвался украинский политолог Владимир Фесенко: «Впервые за время войны значительная часть военных командиров, причем, популярных, выступили в поддержку Малюка и против его увольнения. Сам факт возникновения такой фронды – это демонстрация того, что есть определенная солидарность в круге известных командиров, на которых сейчас держится войско. А это уже серьезно, и если Зеленский начнет снимать этих командиров во второй волне своих кадровых изменений, это может иметь негативные последствия для него».

Сам Зеленский давно хотел сместить Малюка после того, как глава СБУ в разгар коррупционных обвинений отказался заводить дела на следователей-антикоррупционеров. Малюк решил играть в свою игру, чем и разозлил Зеленского. Он вызвал Малюка и предложил ему добровольно написать заявление об отставке. Малюк сначала сопротивлялся давлению, заявив, что у него на финальной стадии разработка новых спецопераций, из-за чего он уйти не может. И тут украинские вояки начали дружно и согласованно выступать в защиту Малюка. Командующий объединенными силами ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый выразил ему поддержку. На сторону Малюка встали и командиры националистических батальонов – командир 3-го корпуса Нацгвардии Андрей Билецкий (признан в РФ террористом и экстремистом, как и его подразделение), командир 2-го корпуса НГУ Игорь Оболенский, командир сил беспилотных систем Мадьяр (Роберт Бровди), командир неонацистского подразделения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Денис Прокопенко. Одиозный основатель «Правого сектора» (запрещенная организация, признанная экстремистской в России) Дмитрий Ярош (признан террористом и экстремистом в РФ) тоже выразил резкое несогласие с решением Зеленского об отставке главы СБУ.

Хотя протест видных боевиков вызвал негодование у Зеленского, он не пошел у них на поводу, но и в конфликт с ними вступать не стал. Вместо него Генштаб ВСУ одернул командиров, требуя от них воздержаться от комментариев любых политических решений высшего руководства страны. Опасаясь последствий, Малюк быстро написал заявление об уходе. И вместо него главой СБУ Зеленский назначил начальника Центра специальных операций «А» СБУ Евгения Хмару. Хмара, резко взлетевший по карьерной лестнице благодаря тому, что охранял родителей Зеленского, известен как планировщик диверсионных и террористических операций за пределами Украины. Это при Малюке и Хмаре агенты СБУ осуществляли подрывы мостов в Брянской и Курской областях. При них СБУ взяла на себя ответственность за теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, и других покушений.

Что же касается Малюка (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), то пока он не получил нового назначения, но без кормушки не останется – украинские медиа сообщали, что он курирует «крышевание» украинского бизнеса. Да и отставка его может иметь чисто формальный характер. Малюк будет продолжать террористические операции, сообщил на днях секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Романа Костенко. «Василий Малюк остается в службе, по моей стопроцентной информации, и он будет заниматься дальше стратегическими операциями, которые были не закончены», – сказал депутат.

С чем же связана опала Малюка? Как оказалось, отставка связана с тем, что он начал плести интриги во время коррупционного скандала, когда было не ясно, чем расследование контролируемых США детективов обернётся для Зеленского и его подельников. По мнению политолога Владимир Фесенко, «Было очень заметно, что в той истории руководители различных правоохранительных структур проявляли ведомственный эгоизм. И это очень разочаровало Зеленского, что каждый играл сам за себя, и в итоге позиции президента оказались ослабленными. Зеленский ощутил, что у него нет достаточно доверия к этим руководителям. Это и есть одна из причин, почему он решил провести кадровые ротации в правоохранительных органах», – резюмировал Фесенко.

Напомним, в ноябре 2025 года занимавший тогда пост главы офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой уже пытался уволить Малюка. Чиновник обвинял главу СБУ в том, что тот «проспал» начало расследования коррупционных схем в энергетической сфере, одним из фигурантов которого был близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у самого Ермака. А теперь Зеленский отомстил за лучшего друга Ермака и довершил начатое, сместив Малюка. Заодно, передвигая фигуры во власти, Зеленский отвлекает общество от до сих пор не погашенного скандального коррупционного дела.

«По моему мнению, не прошел бесследно скандал с записями, которые осуществили НАБУ о коррупционных схемах, которые системно показали, что окружение президента коррумпировано от обычного чиновника в областной администрации и до самого верха, до самого президента», – уверен полковник СБУ Роман Червинский.

Есть и еще версии, почему одного террориста поменяли на другого. «Одной из главных причин отставки Малюка является его конкуренция с Будановым (признан террористом в России), который, став главой офиса президента, пошел на повышение», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, среди украинских политиков и военных бытует мнение, что операции ГУР при Буданове были провальными, а операции СБУ при Малюке – удачными. «То есть для Буданова Малюк – это серьезный конкурент», – пояснила она.

И теперь отставка убирает конкурента, а Зеленский просто сводит счеты с чересчур самостоятельным Малюком. Кроме того, Зеленский и Буданов ревнуют и завидуют популярности Малюка среди руководства ВСУ. Четко скоординированная акция в поддержку отставника с критикой политического решения главы режима показала, что Зеленскому есть, кого и чего бояться. Вояки выступили буквально единым фронтом за Малюка. И Зеленский почуял в этом опасность для себя.

При этом, как отметили эксперты, когда меняли главкома ВСУ Залужного на Сырского, никакого организованного протеста не было, хотя оснований для него было достаточно – Залужный был своим для профессиональных военных, в отличие от спецслужбиста Малюка, и «генерал Валера» явно пал жертвой интриг в окружении президента.

И если поддержка Малюка радикальными националистами легко объяснима - они всегда находились под контролем СБУ, то внезапный демарш кадрового военного, да еще и в чине генерал-майора, Драпатого не понятен. Драпатый вообще не должен иметь мнения по кадровым вопросам, выходящим за пределы его непосредственной компетенции. Однако он полез в политику и открыто не согласился с кадровым решением политического лидера. То есть, у Зеленского – классический мини-бунт «на корабле» с неожиданным единением радикалов и армейцев. А целый генерал-майор посмел оспаривать назначения как бы президента страны.

Все это указывает не просто на обострение внутриведомственных и личностных конфликтов в силовом блоке Зеленского. Речь идет о том, что на Украине начала оформляться «партия военных»: со своими требованиями, амбициями и претензиями на власть. А это уже симптомы кризиса системы.