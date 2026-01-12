Иран: протесты нарастают

Юрий Веселов, военный обозреватель

По сообщению арабского регионального издания «Аш-Шарк аль-Аусат», волнения охватили 257 городов в 27 из 31 провинций Ирана. Местная правозащитная организация HRANA объявила о 35 погибших, из которых 29 протестовавших, 4 детей и двух офицеров сил безопасности. С начала событий задержано около 3000 человек, из них более 1200 предъявлены обвинения в участии нападений против военных, поджогах и подстрекательстве к беспорядкам.

Президент страны Масуд Пезешкиан 10 января выступил по национальному телевидению и призвал население к спокойствию. Он обвинил себя, правительство и парламент за некомпетентное руководство государством, что привело к тяжелейшему материально-финансовому положению народа. Глава государства прямо заявил об участии спецслужб Израиля и США в организации и кураторстве массовых выступлений населения, раскрытии силовиками подготовки к проведению диверсий на жизненно важных объектах Ирана.

По его словам, во многом причиной обвала курса национальной валюты стали коммерческие банки, деятельность которых спровоцировала галопирующую инфляцию. В то же время отдельные высокопоставленные чиновники преднамеренно тормозили поставки на внутренний рынок получаемых из-за рубежа основных продуктов питания: кукурузного и подсолнечного масел, мяса птицы, риса, пшеницы, муки и других видов продукции.

Вливание центральным банком Ирана 275 миллионов долларов в поддержку финансового положения народа временно повысило курс риала, но к концу недели он снова упал до 1,69 миллиона за один доллар.

Вместе с тем уже сейчас чувствуется, что у руководства страны отсутствует четкая дорожная карта по выходу экономики из острого финансово-экономического кризиса, а все призывы к народу и заявления не отвечают коренным интересам населения и не дадут положительных результатов. Властям остается лишь ужесточать меры бастующих, что способствует ожесточению митингующих.

Министр иностранных дел Ирана Аракчи в ходе визита в Ливан 9 января заявил о том, что «военное вмешательство Израиля и США» в дела Ирана «далеко». Вместе с тем Дональд Трамп в очередной раз заявил о «готовности оказания помощи иранскому народу» в ответ на гибель протестующих. 10 января в телефонном разговоре, по свидетельству трех анонимных источников канцелярии премьер-министра Израиля, Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали перспективы проведения силовой военной операции против Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ на угрозы Вашингтона заяаил о намерении нанести массированные удары по военным и административным центрам еврейского государства в случае новой американо-израильской агрессии. Он также сообщил, что американский вариант с венесуэльским лидером Николасом Мадуро «в Иране не пройдет».

Следует отметить, что среди протестующих все чаще звучат призывы к возвращению в страну неудавшегося претендента на шахский престол Резы Пехлеви, нашедшего политическое убежище в Вашингтоне. Беглец активно призывает толпу к активизации «мирных выступлений», выступает против иностранного военного вмешательства, считая, что «только проявление массового сплоченного недовольства народа приведет к смене диктаторского режима аятолл».

Между тем, как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп проведет 13 января совещание с правительством, на котором обсудит возможные меры в отношении Ирана, включая военные удары, кибератаки и новые санкции.

По данным источников газеты, на встречу приглашены госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Ожидается, что они представят Трампу варианты реагирования на беспорядки в Иране, включая возможность нанесения ударов по целям в этой стране. Как отмечает WSJ, Пентагон пока не перебрасывал дополнительные силы к границам Ирана в рамках подготовки к потенциальным ударам.

По информации источников, США также рассматривают проведение кибератак на гражданские и военные объекты исламской республики, введение дополнительных антииранских санкций и отправку терминалов Starlink для поддержания связи между участниками беспорядков в связи с отключением интернета в стране.

Как отмечает газета, предстоящее совещание станет первой официальной встречей представителей администрации США для обсуждения возможных вариантов действий в отношении Ирана.