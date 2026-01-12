Гренландия представляет собой беззащитную автономию, ее оборона состоит "из двух собачьих упряжек". Такой оценкой поделился президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на борту своего самолета.

"Гренландия, фактически, беззащитна. Вы знаете, какая у них оборона? Две собачьи упряжки", - отметил он. Трамп также обратил внимание, что Соединенные Штаты "нужны Гренландии гораздо больше, чем они нам". Он убежден, что "Гренландии стоит заключить сделку" с США.

Трамп в марте прошлого года выразил уверенность в том, что его страна аннексирует Гренландию. Американский лидер и ранее не раз заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил применить в отношении Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще в ходе первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти это предложение отвергали.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с этим документом США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.