12 января 2026 / 11:36
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
Общество
Общество
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов
12 января 2026 / 11:43
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов
© EPA-EFE/ АБЕДИН ТАХЕРКЕНАРЕ/ТАСС

На территории Ирана уже свыше 84 часов нет доступа к интернет-соединению. Об этом информировала международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Общенациональное отключение интернета длится уже более 84 часов", - говорится в сообщении на сайте NetBlocks.

Ограничения на доступ в интернет были введены вечером 8 января, когда бунтовщики осуществили вооруженные провокации во многих городах исламской республики. Согласно информации иранских властей, в ту ночь погибли 38 правоохранителей и 13 мирных граждан, колоссальный ущерб нанесен государственной и частной собственности, сожжены мечети, больницы и пожарные станции.

В минувшую пятницу Министерство связи и информационных технологий Ирана сообщило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности. 

