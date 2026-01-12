Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 12:58
КОТИРОВКИ
USD
12/01
78.2267
EUR
12/01
92.0938
Новости часа
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Москва
12 января 2026 / 12:58
Котировки
USD
12/01
78.2267
0.0000
EUR
12/01
92.0938
0.0000
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Кулеба: Евросоюз "выстрелил себе в ногу", выделив Украине €90 млрд
12 января 2026 / 10:59
Кулеба: Евросоюз "выстрелил себе в ногу", выделив Украине €90 млрд
© EPA-EFE/ JESSICA GOW/ТАСС

Евросоюз выстрелил себе в ногу решением о выделении Киеву €90 млрд в 2026-2027 годах. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он отметил, что у ЕС "миллиард проблем", однако несмотря на них сообщество продолжает поддержку Украины. "Ну и выстрел себе в ногу, но Евросоюз все-таки нашел €90 млрд для Украины на два года", - указал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".

Он ответил утвердительно на вопрос, является ли ЕС надежным партнером для Украины, при этом назвал поддержку ЕС нестабильной. "Есть фундаментальная проблема в том, что Евросоюза как стабильного партнера по факту нет", - сказал экс-глава МИД. На его взгляд, стабильность Брюсселя выражается только в вопросе антироссийских санкций. "Они слабые, с исключениями, но они по крайней мере есть", - заключил он.

В декабре прошлого года на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о предоставлении Украине в 2026-2027 годах беспроцентного "военного кредита" за счет общего займа европейских стран на сумму €90 млрд. Венгрия вместе со Словакией и Чехией отказалась участвовать в этом, подчеркнув, что "останется в стороне" от действий ЕС, нацеленных на продолжение украинского конфликта.

Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
11:43
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов
11:19
Жителям России рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних выходных
10:59
Кулеба: Евросоюз "выстрелил себе в ногу", выделив Украине €90 млрд
10:17
Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек"
21:19
Пушков считает, что решение вопроса о Гренландии вряд ли пойдет по мягкому сценарию
20:59
В Иране жертвами беспорядков стали 11 человек
20:45
В Московском регионе за 12 часов выпало 40% месячной нормы осадков
20:29
Страны Евросоюза проголосовали за соглашение о свободной торговле с MERCOSUR
20:15
Президент Белоруссии назначил нового командующего силами спецопераций
19:58
NYT: Киев передал месторождение лития инвесторам, связанным с Трампом
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения