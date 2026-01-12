Евросоюз выстрелил себе в ногу решением о выделении Киеву €90 млрд в 2026-2027 годах. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, он отметил, что у ЕС "миллиард проблем", однако несмотря на них сообщество продолжает поддержку Украины. "Ну и выстрел себе в ногу, но Евросоюз все-таки нашел €90 млрд для Украины на два года", - указал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".

Он ответил утвердительно на вопрос, является ли ЕС надежным партнером для Украины, при этом назвал поддержку ЕС нестабильной. "Есть фундаментальная проблема в том, что Евросоюза как стабильного партнера по факту нет", - сказал экс-глава МИД. На его взгляд, стабильность Брюсселя выражается только в вопросе антироссийских санкций. "Они слабые, с исключениями, но они по крайней мере есть", - заключил он.

В декабре прошлого года на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о предоставлении Украине в 2026-2027 годах беспроцентного "военного кредита" за счет общего займа европейских стран на сумму €90 млрд. Венгрия вместе со Словакией и Чехией отказалась участвовать в этом, подчеркнув, что "останется в стороне" от действий ЕС, нацеленных на продолжение украинского конфликта.