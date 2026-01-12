Жителям России рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних выходных

Следующие новогодние праздники продлятся 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул возможно только в 2032 году. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

Она обратила внимание, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь на следующий год в конце текущего.

"При этом уже сегодня можно сделать вывод о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул", - указала Бессараб.

Вместе с тем она отметила, что "абсолютному большинству россиян полюбились длинные новогодние каникулы, так как именно в этот период проходят зимние школьные каникулы, а у работающих мам и пап совпадают выходные дни".

Всего в Трудовом кодексе РФ прописано 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Так общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. При самых длинных за долгое время новогодних праздниках в 2026 году отдых на майские праздники будет короче, чем в предыдущие годы (1-3 и 9-11 мая).

Суммарное количество рабочих дней в 2026 году составит 247, выходных и праздничных - 118. Аналогичное соотношение было и в 2025 году.