Безопасность
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
12 января 2026 / 11:41
© AP Photo/ Kin Cheung/ТАСС
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 3 февраля на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.
Предположительно, Рада рассмотрит эти проекты законов на очередной пленарной неделе. Начиная с февраля 2022 года указанные режимы продлеваются уже в 18-й раз.
В условиях постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года.