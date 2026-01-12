Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 3 февраля на 90 дней. Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента.

Предположительно, Рада рассмотрит эти проекты законов на очередной пленарной неделе. Начиная с февраля 2022 года указанные режимы продлеваются уже в 18-й раз.

В условиях постоянного продления военного положения и мобилизации на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи полномочия на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года.