Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 14:29
КОТИРОВКИ
USD
12/01
78.2267
EUR
12/01
92.0938
Новости часа
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox
Москва
12 января 2026 / 14:29
Котировки
USD
12/01
78.2267
0.0000
EUR
12/01
92.0938
0.0000
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
12 января 2026 / 11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,53% и торговались на уровне 2 710,34 и 1 091,46 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,226 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 718,51 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 094,75 пункта (-0,23%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту на 5,1 копейки, до 11,279 рубля.

Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:15
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
12:59
Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox
12:45
В Перми задержали планировавшего теракт на Чусовском мосту
12:30
Литва планирует направить на Украину военный корабль
12:14
WSJ: Трамп намерен обсудить возможную операцию против Ирана
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:43
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов
11:41
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
11:19
Жителям России рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних выходных
10:59
Кулеба: Евросоюз "выстрелил себе в ногу", выделив Украине €90 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения