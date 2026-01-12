Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 12 января отметился снижением, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,53% и торговались на уровне 2 710,34 и 1 091,46 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,226 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 718,51 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 094,75 пункта (-0,23%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту на 5,1 копейки, до 11,279 рубля.