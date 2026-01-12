WSJ: Трамп намерен обсудить возможную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп проведет во вторник совещание с правительством, в ходе которого обсудит возможные меры в отношении Ирана, в том числе военные удары, кибератаки и санкции. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что на встречу приглашены госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Предполагается, что они представят американскому лидеру варианты реагирования на беспорядки в Иране. По данным издания, Пентагон к настоящему времени не перебрасывал дополнительные силы к границам исламской республики в рамках подготовки к потенциальным ударам.

В материале указывается, что Соединенные Штаты также допускают проведение кибератак на гражданские и военные объекты Ирана, введение дополнительных санкций и отправку терминалов Starlink для поддержания связи между участниками беспорядков ввиду отключения интернета в стране.

Газета обращает внимание, что предстоящее совещание станет первой официальной встречей представителей администрации США для обсуждения возможных вариантов действий в отношении Ирана.

Некоторое время назад Трамп заявил, что США всерьез рассматривают возможность ответа на события в Иране, в том числе с применением силы.

29 декабря в Тегеране начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к ним присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов Ирана. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли по меньшей мере 13 мирных граждан. Власти также информировали о гибели 38 правоохранителей.

Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что бунтовщики сожгли в городе 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 госучреждений, свыше 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи, а также 24 квартиры. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.