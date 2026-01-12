Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 14:30
КОТИРОВКИ
USD
12/01
78.2267
EUR
12/01
92.0938
Новости часа
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox
Москва
12 января 2026 / 14:30
Котировки
USD
12/01
78.2267
0.0000
EUR
12/01
92.0938
0.0000
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
Литва планирует направить на Украину военный корабль
12 января 2026 / 12:30
Литва планирует направить на Украину военный корабль
© Paulius Peleckis/ Getty Images/ТАСС

Литва в рамках предоставления Западом Киеву гарантий безопасности направит на Украину, помимо сухопутного контингента, военный корабль. Об этом сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.

"Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо. Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле", - указал он.

Подробностей Науседа не привел, при этом заметил, что литовские военные участвовать в боевых действиях на Украине не будут. "Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира", - сказал президент.

Некоторое время назад советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила о готовности Вильнюса направить на Украину до 150 военных.

Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:15
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
12:59
Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox
12:45
В Перми задержали планировавшего теракт на Чусовском мосту
12:30
Литва планирует направить на Украину военный корабль
12:14
WSJ: Трамп намерен обсудить возможную операцию против Ирана
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:43
NetBlocks: в Иране нет доступа к интернету уже более 84 часов
11:41
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
11:19
Жителям России рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних выходных
10:59
Кулеба: Евросоюз "выстрелил себе в ногу", выделив Украине €90 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения