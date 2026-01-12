Литва планирует направить на Украину военный корабль

Литва в рамках предоставления Западом Киеву гарантий безопасности направит на Украину, помимо сухопутного контингента, военный корабль. Об этом сообщил президент балтийской республики Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.

"Поддержание мира необходимо обеспечить как на суше, так и на море, и в воздухе. Литва с учетом своего размера и возможностей подключится к этому достаточно весомо. Мы готовы присоединиться подразделением ВМС. Речь идет о военном корабле", - указал он.

Подробностей Науседа не привел, при этом заметил, что литовские военные участвовать в боевых действиях на Украине не будут. "Они направляются не для того, чтобы воевать, а для поддержания мира", - сказал президент.

Некоторое время назад советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила о готовности Вильнюса направить на Украину до 150 военных.