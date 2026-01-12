В Перми задержали планировавшего теракт на Чусовском мосту

Мужчина, обвиняемый в приготовлении к теракту на Чусовском мосту в Пермском крае, арестован. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности РФ при силовой поддержке Росгвардии предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовом Пермского края задержан гражданин России 1972 года рождения. В настоящее время он заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в одном из мессенджеров под воздействием телефонных мошенников мужчина перевел на так называемые безопасные счета 350 тыс. рублей. После этого по указанию мошенников под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил самодельное взрывное устройство для совершения теракта в рамках проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры Пермского края. По адресу проживания мужчины были изъяты 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камера, предназначавшаяся для наблюдения за железнодорожным мостом.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).