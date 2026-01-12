Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox

Роскомнадзор не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - указали в надзорном ведомстве.

В начале прошлого месяца Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Позднее в ведомстве выразили готовность к контактам с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствие законам РФ.