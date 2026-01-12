Роскомнадзор заявил, что не видит оснований для разблокировки Roblox

Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Роскомнадзор не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox на территории России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - указали в надзорном ведомстве.
В начале прошлого месяца Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Позднее в ведомстве выразили готовность к контактам с Roblox после заявления платформы о приведении работы в соответствие законам РФ.