12 января 2026 / 14:30
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
12 января 2026 / 11:36
9 января 2026 / 17:58
9 января 2026 / 13:15
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
12 января 2026 / 13:15
Кулеба считает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу
© EPA-EFE/ JESSICA GOW/ТАСС

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба полагает, что украинцы готовы к территориальным уступкам по Донбассу.

"На мой взгляд, если людям скажут: "Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен", - извините, я выскажу крамольную мысль: я думаю, это история, которую общество будет готово воспринять", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".

Он отметил, что не знаком с данными соцопросов и делает выводы, исходя из общения с гражданами страны в ходе поездок по населенным пунктам. "То, что все видят в рейтингах и в соцопросах, - это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях - совсем другое", - указал экс-глава МИД.

Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В период с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 

Россия не раз подчеркивала, что ни в какой форме не намерена идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму. 

