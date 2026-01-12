Цена золота на Comex обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись до $4 600 за тройскую унцию.

По состоянию на 03:47 мск, стоимость золота составляла $4 605 за тройскую унцию (+1,92%).

К 03:55 мск цена на драгметалл ускорила рост и находилась на отметке в $4 610,1 за унцию (+2,03%), свидетельствуют данные торговой площадки.