Президент РФ поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении поздравил сотрудников органов прокуратуры с их профессиональным праздником. День работника прокуратуры ежегодно отмечается в РФ 12 января. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1722 году Петром I были учреждены первые надзорные органы.

"Уважаемые товарищи, уважаемые ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с Днем работника прокуратуры. Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни. Кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны", - заявил глава государства.

Он отметил, что работа в прокуратуре неизменно требует от сотрудников глубокого знания законов, умения аргументировать свои решения, принципиальности и высокого уровня ответственности. "И в наши дни эти качества отличают лучших представителей прокурорского корпуса России, служат верным профессиональным ориентиром для молодых сотрудников. Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти", - указал президент.