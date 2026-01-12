Во Франции стартовал набор на добровольную военную службу

Вооруженные силы Франции открыли прием заявок на прохождение добровольной военной службы и планируют набрать к сентябрю порядка 3 тыс. человек. Об этом сообщила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

"Сегодня мы начинаем набор первой когорты молодых добровольцев, которые вольются в ряды наших Вооруженных сил. Для этой когорты мы отберем 3 тыс. молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет", - сказала она в ходе пресс-конференции.

По словам министра, набор 2026 года проводится позже, чем это будет происходить с наборами на последующие годы, в связи с чем будет действовать упрощенная схема подачи заявлений через сайт министерства, по специальным телефонам или же лично в пунктах набора.

Прием заявлений продлится до апреля, отбор кандидатов будет осуществляться на основе результатов медосмотра, а также по итогам личного собеседования и проверки службами безопасности. Начало службы запланировано в период с сентября по ноябрь 2026 года, ее срок составит 10 месяцев.

"Как мы ожидаем, каждый пятый призывник, имеющий большой опыт или ученую степень, будет получать специализированные миссии в стратегических областях. Одна из таких областей сразу же приходит на ум, и это кибернетика", - отметила Вотрен.

В будущем набор добровольцев планируется расширить и довести их количество с 4 тыс. человек в 2027 году до 10 тыс. в 2030 году.