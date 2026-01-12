Приставы приступили к выселению Долиной из квартиры

Судебные приставы инициировали исполнительное производство по вопросу выселения Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы. Адвокат артистки Мария Пухова назвала обращение Полины Лурье к приставам хайпом.

"Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января текущего года", - сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Пуховой, в ближайшее время приставом будет назначена проверка по факту заявления адвоката Лурье. По закону, в ходе нее Долиной или ее представителю будет предложено добровольно освободить квартиру. Если этого сделано не будет, сотрудники службы судебных приставов выселят артистку принудительно в присутствии понятых

В августе 2024 года появились сообщения о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ. Согласно решению Верховного суда право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживала в квартире и должна была ее покинуть.