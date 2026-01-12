Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области
12 января 2026 / 14:32
Российские войска освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении.