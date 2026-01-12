Российские ВС освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении.