Общество
ВЦИОМ: 69% россиян назвали государство опорой в трудных жизненных ситуациях
12 января 2026 / 14:43
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Государство является основным источником поддержки для граждан РФ в сложных обстоятельствах. Соответствующие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ в своем Telegram-канале.
"Главным источником поддержки в трудной жизненной ситуации остается государство: на него надеются семь из десяти наших сограждан (69%). Вера в близкое окружение (28%, минус 7 п.п. к 2022 г.) и собственные силы (22%, минус 3 п.п. к 2022 г.) постепенно снижается", - следует из материалов исследования.
Вместе с тем отмечается, что около 40% респондентов обращают внимание на распространение установки "каждый сам за себя".