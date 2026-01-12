Путин отметил хорошие показатели у обрабатывающих отраслей России

Российские обрабатывающие отрасли показали хорошие результаты по итогам 2025 года. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Обрабатывающая промышленность, по его словам, продемонстрировала "хороший результат по 2025 году". "Значительная часть из этого за предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул глава государства.