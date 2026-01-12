Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Политика
Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе
12 января 2026 / 15:14
© Владимир Гердо/ ТАСС
Иран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает иранская гостелерадиокомпания.
"Как я ранее не раз акцентировал внимание, мы готовы к ведению переговоров. Они должны быть честными и серьезными, основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате", - отметил он при общении с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране.