Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе

Иран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает иранская гостелерадиокомпания.

"Как я ранее не раз акцентировал внимание, мы готовы к ведению переговоров. Они должны быть честными и серьезными, основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате", - отметил он при общении с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране.