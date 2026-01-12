Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
12 января 2026
Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе
Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе
12 января 2026
Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе
Иран не приемлет диктата и будет вести переговоры только на основе взаимоуважения. С таким заявлением выступил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает иранская гостелерадиокомпания.

"Как я ранее не раз акцентировал внимание, мы готовы к ведению переговоров. Они должны быть честными и серьезными, основанными на равноправии и взаимном уважении, а не диктате", - отметил он при общении с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране.

