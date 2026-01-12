Гражданам Польши разослали 4 млн брошюр с инструкциями на случай войны

Министерство национальной обороны Польши распространило по почте среди граждан страны 4 млн экземпляров брошюр "Руководство по безопасности" с инструкциями на случай начала войны. Об этом рассказал замглавы Минобороны Цезарий Томчик в интервью телеканалу Polsat.

"В почтовые ящики попали уже четыре млн экземпляров "Руководства по безопасности", которые изданы министром национальной обороны и министром внутренних дел", - отметил он. "Попрошу проверить свои почтовые ящики и изучить эту важнейшую информацию", - указал замминистра.

Он сообщил, что всего планируется напечатать 13 млн таких брошюр, чтобы они попали в каждое из польских домохозяйств. Вместе с тем с текстом издания можно ознакомиться в интернете.

В руководстве отражены инструкции о том, как создавать запасы продовольствия, приводятся схемы маршрутов эвакуации, карты ближайших убежищ и таблицы сигналов тревоги. Кроме того, в брошюрах даны рекомендации о поведении в случае кибератак, стихийных бедствий и повреждений жизненно важной инфраструктуры.