Президент РФ поздравил Раймонда Паулса с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил пианиста, композитора, народного артиста СССР Раймонда Паулса с 90-летним юбилеем. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"И в России, и во многих других странах вас знают и искренне любят как талантливого пианиста и композитора. Сегодня, как и десятилетия назад, ваши произведения исполняются мэтрами эстрады и молодыми артистами, звучат в художественных фильмах и театральных постановках и заслуженно пользуются самой широкой популярностью", - следует из сообщения.

Глава государства пожелал Паулсу доброго здоровья, душевной бодрости, благополучия и долгих лет жизни.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Получил известность как автор эстрадных хитов и мелодий к популярным советским кинофильмам. Самые известные вокальные композиции написал в соавторстве с поэтами Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом.

С 1988 по 1991 год Паулс был министром культуры ЛССР, с 1991 по 1993 годы - министром культуры Латвии, а также являлся депутатом парламента республики.