Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 52 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 5 управляемых авиабомб и 52 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108 458 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 074 танка и других боевых бронемашин, 1 640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 537 единиц специальной военной автомобильной техники.