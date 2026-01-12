Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 17:33
КОТИРОВКИ
USD
12/01
78.2267
EUR
12/01
92.0938
Новости часа
Российские ВС ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию на фронте
Москва
12 января 2026 / 17:33
Котировки
USD
12/01
78.2267
0.0000
EUR
12/01
92.0938
0.0000
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
В Казахстане частично запретили делать дипфейки с умершими
12 января 2026 / 16:15
В Казахстане частично запретили делать дипфейки с умершими
© Дмитрий Караман/ ТАСС

В Казахстане мусульманам запретили использовать технологии Deep Nostalgia по анимированию умерших людей на семейных фотографиях. Такое решение вынес совет улемов духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

"Технология Deep Nostalgia запрещена, если она предполагает обман, дискриминацию в отношении умершего или усиление скорби родственников", - сказано в решении, размещенном на сайте ДУМК.

Сервис Deep Nostalgia предоставляется платформой MyHeritage и предполагает анимацию лиц с помощью ИИ на семейных фото. 

Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Сирийско-израильские переговоры буксуют
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:45
Российские ВС ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод
16:29
Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию на фронте
16:15
В Казахстане частично запретили делать дипфейки с умершими
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 52 беспилотника ВСУ
15:45
Президент РФ поздравил Раймонда Паулса с 90-летием
15:29
Гражданам Польши разослали 4 млн брошюр с инструкциями на случай войны
15:14
Тегеран готов к переговорам с вашингтоном, но на равноправной основе
14:57
Путин отметил хорошие показатели у обрабатывающих отраслей России
14:43
ВЦИОМ: 69% россиян назвали государство опорой при трудностях
14:32
Российские ВС освободили населенный пункт Новобойковское в Запорожской области
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения