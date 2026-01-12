В Казахстане частично запретили делать дипфейки с умершими

В Казахстане мусульманам запретили использовать технологии Deep Nostalgia по анимированию умерших людей на семейных фотографиях. Такое решение вынес совет улемов духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК).

"Технология Deep Nostalgia запрещена, если она предполагает обман, дискриминацию в отношении умершего или усиление скорби родственников", - сказано в решении, размещенном на сайте ДУМК.

Сервис Deep Nostalgia предоставляется платформой MyHeritage и предполагает анимацию лиц с помощью ИИ на семейных фото.