12 января 2026 / 17:33
Российские ВС ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиаремонтный завод Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию на фронте
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Сирийско-израильские переговоры буксуют
9 января 2026 / 17:58
Захарова: США освободили двух россиян из экипажа "Маринеры"
9 января 2026 / 13:15
Технологии
Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию на фронте
12 января 2026 / 16:29
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

На линии фронта в 2025 году Россией были апробированы более 1 тыс. новых образцов военной техники. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту Владимиру Путину.

"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло свыше 1 тыс. новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем продемонстрировать еще дополнительное количество. Разумеется, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. Прежде всего, это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, комплексам радиоэлектронной борьбы", - отметил вице-премьер.

