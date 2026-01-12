Мантуров: в 2025 году более 1 тыс. образцов вооружений прошли апробацию на фронте

На линии фронта в 2025 году Россией были апробированы более 1 тыс. новых образцов военной техники. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту Владимиру Путину.

"Всего в 2025 году апробацию на линии фронта прошло свыше 1 тыс. новых и модернизированных образцов военной техники. В ближайшее время мы также планируем продемонстрировать еще дополнительное количество. Разумеется, это все отражается на запросе по экспорту вооружения и военной техники. Прежде всего, это касается образцов по противовоздушной обороне, авиационной техники, систем залпового огня. Большой интерес к нашим беспилотным системам, комплексам радиоэлектронной борьбы", - отметил вице-премьер.