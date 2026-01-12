Вооруженные силы РФ ударом ракетного комплекса "Орешник" 9 января вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались истребители F-16 и производились ударные беспилотников большой дальности. Об этом со ссылкой Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, при нанесении в ночь на 9 января Вооруженными силами РФ удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Кроме того, на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, которые использовались для ударов по гражданским объектам РФ в глубине российской территории, указали в МО РФ.