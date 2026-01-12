Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение

Иран располагает документами, доказывающими причастность США и Израиля к террористическим действиям бунтовщиков. Об этом заявил 12 января глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

У нас есть огромное число документов, свидетельствующих о причастности как США, так и Израиля к террористическим действиям последних дней в Иране", - сказал он на встрече с главами зарубежных дипмиссий в Тегеране. Трансляцию вела иранская гостелерадиокомпания.

Глава МИД Ирана добавил, что экс-госсекретарь США Майк Помпео "также признал, что агенты [израильской разведслужбы] "Моссада" вместе с мятежниками руководили этим террористическим движением". "Мы будем расследовать этот вопрос, и те, кто своими заявлениями способствовал увеличению числа жертв, несут ответственность за эти события", - указал дипломат.

"Западные страны вместо того, чтобы осудить террористов, осуждают нашу полицию. Они же не осудили геноцид более 70 тысяч человек в секторе Газа и гибель более тысячи иранских граждан от рук США и Израиля, но сегодня поддерживают террористов в Иране", - подчеркнул Арагчи.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, более 100 пожарных машин, автобусов и автомобилей скорой помощи. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут сильный удар по Ирану в случае жертв среди протестующих в исламской республике. "Я дал им понять, что, если они начнут убивать людей <....> если они начнут делать это, то мы ударим по ним очень сильно", - сказал он в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова считает, что «прямое вмешательство США в Иран очень вероятно. На эйфории успеха после проведенной операции по похищению Мадуро в Венесуэле у Трампа, конечно, есть желание провести быструю военную операцию в Иране. Это могут быть бомбардировки, более массированные, чем были во время 12-ти дневной войны, чтобы полностью аннулировать то сопротивление, которое оказывает Иран политике США. Но, с другой стороны, США сейчас опасаются, что бомбардировки могут дать обратный результат тому, чего хотят США, а именно объединить различные слои иранского общества, которые может быть и против правящего режима. Иранцы - националисты, и они могут объединиться с проправительственными силами в условиях внешней агрессии. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, наиболее вероятным будет вариант запугивания Ирана, стягивание ВМФ к побережью Ирана, угрозы ударами, но в ближайшее время военного вмешательства может не произойти. А дальше все будет зависеть, как будет разворачиваться ситуация в самом Иране».

Касаясь проблемы устойчивости иранского режима, эксперт отметила, что «в начале протестов режим реагировал очень мягко. Но после того, как лозунги стали политическими, позиция руководства Ирана была переосмыслена и ужесточилась. А из-за отсутствия интернета и нарушенной телефонной связи объективных данных, что происходит в стране, найти трудно. Но тем не менее надо подчеркнуть, что, хотя протесты бывали и ранее, сейчас сложилась наиболее сложная ситуация для режима за последние 30 лет. Экономическая ситуация очень тяжелая, Верховный лидер Ирана уже стар, ему 86 лет и его возможность держать под контролем ситуацию ослабла. Кроме того, сильны сепаратистские настроения у курдских организаций, есть отдельные сепаратистские настроения в Восточном и Западном Азербайджане. Белуджи тоже не спокойны. Причем у курдов и у белуджей есть военизированные группировки, и если им дадут финансирование и оружие из-за рубежа, то не исключено, что возникнет очень сильное сепаратистское движение. Поэтому устоит или нет правящий режим, сейчас однозначно сказать нельзя. Но ситуация для режима весьма опасная».           

        

