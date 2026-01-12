Власть на Кубе устойчива - политолог

Куба уже 66 лет подвергается нападкам США и готова "до последней капли крови" защищать свою независимость. Об этом заявил президент республики Мигель Диас-Канель, реагируя на заявления американского лидера Дональда Трампа.

"Куба - свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать. Куба не нападает, это на нее нападают США уже 66 лет, Куба не угрожает, она готовится и готова защищаться до последней капли крови", - написал Диас-Канель в X.

Он указал, что США не имеют морального права упрекать Кубу в чем-либо, поскольку это именно американские власти "превращают в бизнес все, включая человеческие жизни". "Те, кто сейчас истерично обрушиваются с нападками на нашу страну, больны яростью из-за суверенного решения нашего народа выбрать свою политическую модель. Тем, кто обвиняет революцию в серьезных экономических лишениях, которые мы переживаем, должно быть стыдно, потому что они знают и признают, что это результат драконовских мер удушающего давления, которые США принимают против нас уже шесть десятилетий и теперь угрожают ужесточить", - добавил президент.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Он обвинил Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". Трамп сообщил, что поставки венесуэльской нефти на Кубу будут прекращены.

Профессор СПГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец отмечает, что «Трамп заявил, что никакого силового вмешательства на Кубу не будет. Но насколько можно понимать высказывания американского президента, он исходит из того, что кубинское правительство, Коммунистическая партия Кубы сами откажутся от власти. То есть без поддержки Венесуэлы - финансовой и экономической, и при всех экономических проблемах произойдет самораспад кубинской власти. В тоже время действия Трампа трудно предсказывать. Например, силовое вмешательство в Венесуэле было точечным, это была операция спецназа по похищению президента Мадуро. А на широкомасштабные действия вооруженных сил в Венесуэле Трамп не пошел, поскольку столкновения с армией - это серьезные потери. Прямое военное столкновение с кубинскими вооруженными силами тоже вряд ли вероятно. Кубинская армия достаточно сильна, и она единственная армия на американском континенте, которая имеет опыт широкомасштабных операций в частности в Африке и не только».

Эксперт также отметил, что «на Кубе есть оппозиция, но вряд ли эту оппозицию можно считать серьезной политической силой. Это скорее диссиденты, инакомыслящие, и они активны в американской прессе. Но какой-то серьезной политической силой на сегодня их считать нельзя, хотя на Кубе несколько лет назад имели место волнения, которые были вызваны не только недовольством политической системы, но и серьезными экономическими трудностями. Но эти масштабные трудности созданы США. В частности - экономическая блокада, которой длится более 60-ти лет, поставила Кубу в очень сложное положение. Но мне представляется, что, несмотря на все трудности, власть на Кубе устойчива».