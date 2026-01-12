Экс-премьеру Грузии Гарибашвили назначено лишение свободы сроком на пять лет

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, обвиняемый в легализации незаконных доходов, признал свою вину. Ему назначено лишение свободы сроком на пять лет, следует из заявления Генпрокуратуры Грузии.

"Генпрокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, в соответствии с которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн лари ($370 тыс.). Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки", - сказано в заявлении.

Отмечается, что суд уже удовлетворил ходатайство обвинения об избрании заключения для Гарибашвили. Кроме того, суд постановил изъять найденные у него дома деньги в пользу государства.

Ранее генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе сообщил, что Гарибашвили, который в 2019-2021 годах занимал должность министра обороны и премьер-министра, тайно занимался бизнесом, что чиновнику запрещено по закону. В декларациях о доходах Гарибашвили указывал, что якобы от членов семьи ежегодно получал деньги в подарок. Таким образом, бывший глава правительства получил более $307 тыс. и пустил их в легальный оборот. Он также инвестировал более 1,3 $млн в компанию, которая принадлежит члену его семьи.

В 2024 году Гарибашвили сменил на посту нынешний премьер Ираклий Кобахидзе. Гарибашвили вместо Кобахидзе возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в апреле объявил об уходе из политики. Гарибашвили был премьером Грузии в 2013-2015, а также 2021-2024 годах. В разные годы он занимал должности главы МВД и министра обороны.