В Белоруссии констатировали беспрецедентную милитаризацию по периметру страны

Минобороны Белоруссии наблюдает беспрецедентную милитаризацию по периметру республики. На это обратил внимание глава ведомства Виктор Хренин, передает агентство БелТА.

"Идет развитие и милитаризация сил и средств в странах Европы. Мы видим беспрецедентную милитаризацию, продолжающиеся агрессивные выпады и намерения по отношению к Белоруссии", - отметил он.

Хренин также указал на наличие фактов нарушения границ в воздушном пространстве. "В европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств. Это более 2,2 тыс. самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории", - заявил он.

По словам министра, ВВС и войска ПВО Белоруссии в 2025 году получили современные средства для борьбы с беспилотниками. "В рамках повышения эффективности средств противовоздушной обороны ВВС и войск ПВО мы за 2025 год получили и ввели в боевой состав истребители Су-30СМ2. Мы получили комплексы "Тор", которые хорошо себя зарекомендовали именно в борьбе с беспилотниками. Получили новые вертолеты Ми-35, а также средства радиолокационного обнаружения - "Сопка", "Восток", "Роса-РБ". То, что нам позволяет видеть обстановку и вдоль нашей границы, и за ее пределами", - добавил он.