Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Посол России вызван в МИД Армении
12 января 2026 / 17:31
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в министерство иностранных дел республики. Об этом заявили в дипведомстве.
Сообщается, что основанием для беседы послужили высказывания, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга". В МИД не уточнили, о каких заявлениях и о каком медиахолдинге идет речь.
На встрече было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений" между Ереваном и Москвой, указали в МИД.