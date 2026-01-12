Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 20:36
Москва
12 января 2026 / 20:36
12 января 2026 / 19:02
12 января 2026 / 18:24
12 января 2026 / 11:36
Политика
Посол России вызван в МИД Армении
12 января 2026 / 17:31
Посол России вызван в МИД Армении
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в министерство иностранных дел республики. Об этом заявили в дипведомстве.

Сообщается, что основанием для беседы послужили высказывания, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга". В МИД не уточнили, о каких заявлениях и о каком медиахолдинге идет речь.

На встрече было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений" между Ереваном и Москвой, указали в МИД.

