Посол России вызван в МИД Армении

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин вызван в министерство иностранных дел республики. Об этом заявили в дипведомстве.

Сообщается, что основанием для беседы послужили высказывания, "сделанные в эфире программы государственного медиахолдинга". В МИД не уточнили, о каких заявлениях и о каком медиахолдинге идет речь.

На встрече было подчеркнуто, что эти высказывания "грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений" между Ереваном и Москвой, указали в МИД.