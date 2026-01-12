"Чебурашка-2" стал лидером кинопроката в России за выходные

Российская комедия "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко возглавила кинопрокат в России и СНГ, собрав 1,2 млрд рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за период с 8 по 11 января.

Сюжет картины рассказывает о подростковых конфликтах между повзрослевшим Чебурашкой и Геной, а также о попытках спасти дом Гены от сноса под парк развлечений, куда Чебурашка сбегает с детьми, ища приключений. В главных ролях Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова и другие.

На второй сорочке расположился российский фильм "Простоквашино", собравший за выходные 525,5 млн рублей. Роли в картине сыграли Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив и другие.

Третьим стал российский фильм "Буратино" Игоря Волошина, собравший 512 млн рублей за выходные. Роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн и другие.