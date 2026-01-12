Власть на Кубе устойчива - политолог
Безопасность
Рютте назвал удар "Орешником" по Украине сигналом отказаться от поддержки Киева
12 января 2026 / 17:59
© AP/ Virginia Mayo/ТАСС
Генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что российский удар "Орешником" по Украине - это сигнал альянсу отказаться от военной поддержки Киева. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в ходе своего визита в Хорватию, трансляцию вела пресс-служба военного блока.
"На прошлой неделе мы видели применение ракетной системы "Орешник" по Львову. Россия пытается удержать нас от поддержки Украины, но мы от нее не откажемся", - сказал Рютте.