Общество
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек 2025 года
12 января 2026 / 18:15
© Страница Elena Cattery Darlen Fleur в соцсети/ТАСС
Самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек стал абиссинский кот из России.
Победитель получил свыше 19,7 тыс. баллов. На втором месте с 18,5 тыс. баллов расположилась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников.
Предварительный рейтинг 2026 года также возглавляет кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.