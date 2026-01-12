Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек 2025 года

Самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек стал абиссинский кот из России.

Победитель получил свыше 19,7 тыс. баллов. На втором месте с 18,5 тыс. баллов расположилась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников.

Предварительный рейтинг 2026 года также возглавляет кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.