Власть на Кубе устойчива - политолог Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 265 военных
Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Общество
Общество
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек 2025 года
12 января 2026 / 18:15
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек 2025 года
© Страница Elena Cattery Darlen Fleur в соцсети/ТАСС

Самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек стал абиссинский кот из России.

Победитель получил свыше 19,7 тыс. баллов. На втором месте с 18,5 тыс. баллов расположилась шотландская вислоухая кошка из Таиланда. Всего в рейтинге насчитывается почти 1,5 тыс. участников.

Предварительный рейтинг 2026 года также возглавляет кот из России. Короткошерстный британец набрал 550 баллов.

