Москва
12 января 2026 / 20:49
Москва
12 января 2026 / 20:49
Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Ситуация для иранского режима очень опасная. Мнение
12 января 2026 / 18:24
Сирийский режим начинает выдавливать вооруженные отряды курдов
12 января 2026 / 11:36
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 265 военных
12 января 2026 / 18:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 265 военных
© John Moore/ Getty Images/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 265 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 240 солдат, в зоне группировки "Запад" - более 180. В результате действий группировок "Южная" и "Центр" потери ВСУ составили свыше 190 и более 400 военнослужащих соответственно. Кроме того, украинские войска потеряли до 205 солдат в зоне группировки "Восток" и до 50 военных в зоне ответственности группировки "Днепр", указали в МО РФ.

