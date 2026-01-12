Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
12 января 2026 / 22:08
12 января 2026 / 19:02
12 января 2026 / 18:24
12 января 2026 / 11:36
СВР: патриарх Варфоломей нацелен вытеснить русское православие из Балтии
12 января 2026 / 18:46
Константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ передает ТАСС.

"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что священников и прихожан переманивают в религиозные структуры, искусственно созданные Константинополем. 

19:32
NYT считает Киргизию одним из лучших мест для путешествий в 2026 году
19:15
Трамп вновь назвал себя спасителем Североатлантического альянса
18:59
Серебро опередило Nvidia по рыночной капитализации
18:46
СВР: патриарх Варфоломей нацелен вытеснить русское православие из Балтии
18:32
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 265 военных
18:15
Абиссинский кот из России стал лидером рейтинга Всемирной федерации кошек 2025 года
17:59
Рютте назвал удар "Орешником" по Украине сигналом отказаться от поддержки Киева
17:46
"Чебурашка-2" стал лидером кинопроката в России за выходные
17:31
Посол России вызван в МИД Армении
17:17
В Белоруссии констатировали беспрецедентную милитаризацию по периметру страны
