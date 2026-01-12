Константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ передает ТАСС.

"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что священников и прихожан переманивают в религиозные структуры, искусственно созданные Константинополем.