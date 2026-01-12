Власть на Кубе устойчива - политолог
12 января 2026 / 19:02
Общество
СВР: патриарх Варфоломей нацелен вытеснить русское православие из Балтии
12 января 2026 / 18:46
© Chris McGrath/ Getty Images/ТАСС
Константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств. Об этом со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ передает ТАСС.
"Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что священников и прихожан переманивают в религиозные структуры, искусственно созданные Константинополем.