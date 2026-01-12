Серебро опередило Nvidia по рыночной капитализации

Рыночная капитализация серебра достигла $4,79 трлн, превысив стоимость американской компании Nvidia. Так, серебро расположилось на втором месте по капитализации, свидетельствуют данные портала Companiesmarketcap (рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалют и паевых инвестиционных фондов).

Лидирует золото с рыночной капитализацией в $32,103 трлн, третья позиция досталась Nvidia ($4,499 трлн). Четвертое и пятое места занимают Alphabet, управляющая Google ($3,973 трлн), и Apple ($3,832 трлн).

Капитализация серебра рассчитывается путем умножения текущей цены серебра на объем, который, по оценкам, был добыт к настоящему времени - порядка 1 751 000 метрических тонн. Эти расчеты являются приблизительными. Значительная часть серебра была утрачена или уничтожена в результате промышленного использования, уточняют в Companiesmarketcap.

По состоянию на 16:55 мск, цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) демонстрировала рост на 7,92% и торговалась на уровне $85,625 за тройскую унцию. По итогам 2025 года стоимость фьючерса выросла почти в 2,5 раза - на 142,34%.